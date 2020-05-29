28 мая в рамках достигнутой договоренности между Главой РД Владимиром Васильевым и вице-премьером правительства Азербайджан Шахином Мустафаевым в Дагестан прибыла делегация из Азербайджана в составе представителей МВД, замминистра МЧС РА Фаига Тагизаде, МИД Азербайджана, которые встретились с азербайджанскими гражданами, находящимися сейчас на территории республики в ожидании пропуска через госграницу на родину.

Как передают «Дербентские новости», на сегодняшний день на территории Дагестана находится более 700 азербайджанских граждан, 210 из которых размещены в палаточном городке МЧС России, около 300 человек размещены в гостиницах, санаториях, домах отдыха на территории Дербента и Дербентского района, около 200 человек находятся в районе в сел.Куллар в ангаре. Делегация встретилась со своими земляками для того, чтобы разъяснить им сложившуюся у них на Родине ситуацию и довести до граждан порядок их возвращения домой. Каждую неделю в Азербайджан возвращали по 100 человек, позднее число их несколько увеличилось. Было определено, что власти соседней республики проработают меры для скорейшего возвращения своих граждан домой. Напомним, что глава Дербента Хизри Абакаров и и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев организовали для граждан соседней республики места для пребывания и горячее питание.

Как сообщает Кавказский Узел, вторая группа азербайджанцев, которые не могли выехать из Дагестана после закрытия границы из-за пандемии коронавируса, отправилась на родину. В палаточном лагере, где вынуждены находиться ожидающие отправки домой граждане Азербайджана, не хватает мест, жарко, невозможно принять душ и плохо кормят, рассказали постояльцы.



Вторая группа из более чем ста граждан Азербайджана отправлена на родину 26 мая, сообщила пресс-служба администрации Дербентского района на своей официальной странице в Instagram.

«Вернуться домой смог 131 человек. В составленном списке второй группы было 104 человека. Но нам удалось добиться включения еще 27 человек, которые находились непосредственно у границы, но не могли ее пересечь. В итоге их пропустили вместе со второй группой», — пояснил общественный деятель по делам азербайджанцев в Дербенте Гани Панаев. Всего, по его словам, в Дагестане остаются ожидать открытия госграницы чуть более 600 человек.

Во вторую группу вошли граждане Азербайджана, которые были расселены в гостиницах, рассказал Панаев. «Из палаточного лагеря смогло уехать очень мало людей. Хотя мы считаем, что в первую очередь нужно было отправлять именно тех, кто живет в палатках, потому что люди в гостиницах и на турбазах находятся в лучших условиях. Мы составили список из 84 человек, в котором находились женщины с детьми, те, кто имеет хронические проблемы со здоровьем, инвалиды. Но они по-прежнему остаются в палаточном лагере», — отметил он.

Когда откроется граница, пока точно не известно, отметил он. «Дату никто не озвучивал, но, по некоторым данным, все может растянуться до 15 июня», — отметил он.