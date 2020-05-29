«Но все же, занимаясь этим вопросом, я всякий раз возвращаюсь в прошлое, в историю, и задаю вопрос: Почему наши земли оказались под оккупацией? Как случилось, что мы не смогли защитить эти земли? Как случилось, что армяне за счет внешней поддержки оккупировали земли, изгнали людей из родных очагов? Я знаю ответ на эти вопросы, знает и азербайджанский народ. Тем не менее, всегда думаю, что если бы в то время во главе Азербайджана был Гейдар Алиев, то враг не смог бы оккупировать ни пяди нашей земли. Потому что при нем власть Азербайджана обладала такой твердой волей в Нагорном Карабахе, что ни один армянин не мог издать и звука».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе.

«Правда, они писали в Москву, в Политбюро доносы, будто их там мучают или же дискриминируют. Все это была ложь, потому что есть экономические показатели, и они говорят о том, что люди в Нагорном Карабахе жили не хуже тех, кто проживал на других землях, в районах Азербайджана. Однако решительность, воля, смелость Гейдара Алиева не позволяли, чтобы там произошло хоть какое-то событие. До этого – в 1960-х годах происшествия были. Однако после того, как Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, и до того, как он уехал из Баку в Москву, никаких происшествий не было. Я лично вместе с отцом был в Нагорном Карабахе, Ханкенди, Шуше. Я видел эту атмосферу в начале 1980-х годов: и зимой – есть известные фото, видео, — и весной. Там – ни в Ханкенди, ни в других местах никаких проблем не было.

У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его. Там был проведен день поэзии на азербайджанском языке. Армянские, азербайджанские поэты читали стихи на азербайджанском языке. Решительность, воля, смелость, мудрость Гейдара Алиева не позволяли ни одному армянину поднять голову. Находясь в Шуше и видя историю этого древнего азербайджанского города, мы еще раз осознавали, какое у нас великое историческое наследие. Помню, великий лидер дал указание о домах-музеях, Доме-музее Узеира Гаджибейли и пр., чтобы азербайджанская культура жила там вечно. Когда Гейдар Алиев работал в Москве, армяне и местные предатели здесь писали доносы и анонимные письма. Понятно, что фактор Гейдара Алиева не позволял армянам поднять голову. Здешние предатели, изменники, враги азербайджанского народа писали доносы. Нынешние тоже пишут. В то время писали в Политбюро. А эти пишут доносы на нас в западные страны. Нынешние национальные изменники, названная мною группа преступных элементов не отличается от тех, кто тогда писал доносы. И те искали себе покровителей в других странах, и эти. Основная цель и тех, и этих – власть любой ценой. Именно поэтому земли оказались под оккупацией. Посмотрите, что произошло в течение неполных двух недель после того, как Гейдар Алиев ушел с высоких должностей в Политбюро, Совете Министров Советского Союза. Один из армянских националистов выступил со статьей, в которой писал, что Нагорный Карабах должен быть передан Армении. И где? Во французской газете. Армянская диаспора уже включилась в эту работу. Люди, стоявшие во главе Советского Союза, также отличались проармянской позицией, мы хорошо знаем это. И уже началось движение. Что предприняли в то время азербайджанские власти?», — сказал Ильхам Алиев.

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