В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 125 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом (1954 г.р. и 1956 г.р.) скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 4759 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3022 человека вылечились, 56 скончались, 1681 продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 53 из них оценивается как тяжелое, 62 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 284 669 тестов на коронавирус.

Minval.az