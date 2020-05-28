На 1 апреля текущего года численность населения города Баку составила 2 294,8 тыс. человек.

Согласно расчетам АПА, проведенным на основании отчета Государственного комитета по статистике, численность населения столицы за последний год увеличилась на 14,1 тыс. человек (0,6%). На 1 апреля прошлого года этот показатель равнялся 2 280,7 тыс.

На 1 апреля текущего года естественный прирост населения Баку в годовом выражении составил 1 950 человек. Число родившихся в столице составило 5 515 человек, а число умерших — 3 565 человек.

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