В связи с Днем Республики – 28 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в качестве праздничного подарка семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены 100 квартир, инвалидам Карабахской войны – 50 автомобилей. Согласно сообщению Минтруда и соцзащиты населения, в квартирах в новых жилых зданиях в селе Мамедли Абшеронского района созданы условия в соответствии с современными требованиями.

На мероприятии, проведенной в связи с выдачей квартир и автомобилей, заместитель министра Вюсал Насирли поздравил участников мероприятия с Днем Республики.

В.Насирли подчеркнув, что созданный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым современный Азербайджан осуществляет сильную социальную политику, рассказал об особой заботе президента Ильхама Алиева по отношению к уязвимым группам населения. Он рассказал о широкомасштабных мерах по социальной поддержке, реализованных в стране в период эпидемии коронавируса.

Было отмечено, что министерством в 2018 году выдано инвалидам войны 265 автомобилей, а в 2019 году в 3,2 раза больше запланированного – 600 автомобилей. Сегодня инвалидам войны вручено еще 50 автомобилей.

Участники мероприятия поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказываемую им внимание и заботу в области усиления социальной защиты и улучшения жилищно-бытовых условий.

Minval.az