«США остаются приверженными принятым на себя обязательствам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», заявил госсекретарь США Майк Помпео в адресованном азербайджанскому народу поздравлении. Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Хотя в этом году пандемия COVID-19 стала причиной появления новых вызовов, я уверен, что народ Азербайджана справится с ними с мужеством и решимостью. Соединенные Штаты рядом с Азербайджаном, поддерживают суверенитет и независимость страны», — подчеркнул Майк Помпео.

Minval.az