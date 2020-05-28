Несколько дней назад в социальных сетях были распространены видеозаписи с собачьими боями, организованными неизвестными лицами. В пресс-службе МВД сообщили, что опрос немедленно взят под контроль МВД, ведется расследование:

Так же было отмечено, что в результате неотложных мер, проведенных сотрудниками полиции, установлены личности каждого из 6 человек, запечатленных в этих видеозаписях. 4 из них — жители Баку Руфат Бадалов, Гусейн Алиев, Мурад Штаев и житель Губадлинского района Метлеб Алиев, в настоящее время проживающий в Сумгайыте.

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