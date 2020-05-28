В Азербайджане в этом году отменяется экзамен на выявление способностей для поступления на некоторые специальности в вузах и ссузах, требующие особых способностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в рамках принятых Кабинетом министров мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса на территории страны, приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях.

В связи с этим экзамен по выявлению особых способностей, требующийся для поступления на некоторые специальности по V группе специальностей, не будет проведен. В экзаменах по выявлению способностей на 2020/2021 учебный год будут применены временные условия.

На степень бакалавра на 2020/2021 учебный год не будут проводиться экзамены по выявлению способностей по специальностям учителя музыки, учителя изобразительного искусства, учителя физического воспитания и допризывной подготовки, тренера.

Также будет сокращено количество экзаменационных предметов по другим специальностям, требующим особых способностей.

С полным текстом программ приемных экзаменов для этапа приемных экзаменов по выявлению способностей в ссузы можно ознакомиться в спецвыпуске журнала «Абитуриент» – «Экзамены на выявление способностей» под номером 2.

Minval.az