Состоялась церемония открытия третьего лечебного корпуса Главного клинического госпиталя Вооруженных Сил, сообщается на сайте Минобороны.

Принимая участие в мероприятии, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в введенном в эксплуатацию лечебном корпусе.

Начальник Главного медицинского управления Министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев доложил министру обороны, что общая площадь лечебного корпуса, состоящего из трех этажей и одного подвала, составляет 4000 квадратных метров. Здесь имеются стоматологический, офтальмологический и манипуляционный кабинеты, кабинеты забора крови, дежурного врача, оксигенотерапии, реанимационное, дезинфекционное и стерилизационное отделения, а также другие служебные и административные помещения, лаборатория, столовая, котельная, прачечная и тренажерный зал, предназначенный для реабилитации пациентов.

Было отмечено, что в отделении, оснащенном медицинским оборудованием производства ведущих стран мира, созданы все условия для лечения военнослужащих.

После ознакомления с условиями, созданными в лечебном корпусе, министр обороны поставил перед руководством Главного медицинского управления соответствующие задачи по усовершенствованию медицинской службы.

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