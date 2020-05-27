Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети Instagram поздравила азербайджанский народ с Днем Республики.
“Искренне поздравляю весь азербайджанский народ по случаю 28 Мая – Дня Республики, желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, радости, любви и счастья! Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!”, — говорится в поздравлении Мехрибан Алиевой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Bütün Azərbaycan xalqını 28 May — Respublika Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşına möhkəm cansağlığı, sevinc, sevgi və səadət arzulayıram! Qoy müstəqilliyimiz əbədi olsun! Uca Tanrı doğma Azərbaycanımızı qorusun! ⠀ Искренне поздравляю весь азербайджанский народ по случаю 28 Мая – Дня Республики, желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, радости, любви и счастья! Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!