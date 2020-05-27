Армянские СМИ подтвердили продвижение азербайджанской армии в Нахчыване вдоль нейтральной зоны.

Ереванская газета «Грапарак» в среду сообщила о том, что якобы из-за выстрела с азербайджанской стороны сгорел автомобиль «Ниссан патриот» командира батальона одной из армянских воинских частей.

Издание утверждает, что выстрел был со стороны Нахчывана, «с того участка границы, с которого Азербайджан после 2018 года продвинул свои позиции вперед».

Издание также отмечает, что 10 апреля, был зарегистрирован еще один подобный случай. Тогда, по версии газеты, «из-за выстрела» Азербайджана сгорела машина марки «УАЗ» заместителя командира воинской части.

«Последний случай же был зарегистрирован около села Арени Вайоцдзорской области. Фактически для противника передвижение наших позиций стало хорошо видимым и доступным. В пресс-службе Министерства обороны же официально не прокомментировали происшедшее, но сведения об инциденте подтвердили», — отмечает издание.

В Минобороны Азербайджане пока не комментировали утверждения армянской стороны.

В июне 2018 года пресс-служба Отдельной общевойсковой армии НАР сообщила, что село Гюннют Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, оккупированное армянскими вооруженными формированиями в 1992 году, спустя 26 лет вновь перешло под контроль азербайджанской армии — вместе с находящимися вокруг него стратегическими высотами. Вооруженные силы Азербайджана заняли более выгодные позиции, освободили от оккупации гору Хунут, возвышенность Агбулаг, а затем горы Гызылгая и Мехридаг. Также, под контроль азербайджанской армии перешло село Арпа в Даралаязе (ранее переименованное армянской стороной в Арени). Всего под контроль ВС Азербайджана перешли свыше одиннадцати тысяч гектаров земли, восемь тысяч из которых пригодны для земледелия. И самое главное, возвышенность Гызылгая, находящаяся в окрестностях села Гюннют, позволяет азербайджанской армии контролировать автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачын-Ханкенди. Под огневым контролем находится и дорога на Мегри.

Minval.az