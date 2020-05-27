Первой светской республике на мусульманском Востоке – 102 года.

28 мая Азербайджан отмечает одну из знаменательных дат истории – создание Азербайджанской Демократической Республики — АДР, ставшей первой светской республикой на мусульманском Востоке.

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты — флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало.

АДР просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года 11-я Красная армия большевиков вошла в Баку, и республика пала.

День Республики — день восстановления государственной независимости — с 1990 года отмечается в Азербайджане как государственный праздник.

Minval.az