С июня 2020 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в конце каждой недели будет проводить выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования (приемные экзамены в вузы и средние специальные учебные заведения).

Как говорится в сообщении ГЭЦ, с учетом требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете Министров, центр будет организовывать экзамены с соблюдением особых правил социальной изоляции в соответствии с мерами, принимаемыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны.

В экзаменационных зданиях будут приняты медико-профилактические и другие превентивные меры, будет проведена дезинфекция. Для предотвращения массовости и контактов участники экзаменов будут заходить в здание в разное время, у входа будет проводиться их термометрия.

В каждом экзаменационном зале предусмотрено размещение максимум 15 человек. Все участники экзаменов должны быть в медицинских масках.

Экзамены предусмотрено провести в конце недели в различных городах и районах. Дни экзаменов и места их проведения в соответствующих городах и районах будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.

Пропуски на экзамен будут публиковаться на сайте ГЭЦ за 5 дней до каждого экзамена.

Minval.az