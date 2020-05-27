Руководствуясь призывом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Вместе мы – сила!», Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает осуществление мероприятий по социальной поддержке и в дни праздника Рамазан.

На основании списков, предоставленных Министерством труда и социальной защиты населения, сотрудники МЧС доставляют продовольственную помощь и медицинские маски одиноким лицам и малоимущим семьям, проживающим в Хазарском, Сабунчинском, Сураханском, Гарадагском, Хатаинском и Бинагадинском районах Баку.

Сотрудники МЧС доставляют гражданам помощь, предусмотренную для 4000 семей, проводят с ними просветительские беседы с целью предотвращения широкого распространения коронавируса (COVID-19) в нашей стране, сообщают им о важности соблюдения социальной дистанции и других санитарно-гигиенических требований, использования медицинских масок.

Minval.az