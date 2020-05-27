Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики.

В письме говорится: «Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и братскому народу Азербайджана свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника страны — Дня Республики.

В данном контексте хотел бы особо подчеркнуть значимые достижения Азербайджанского государства в социально-экономической и культурной сферах, а также повышение авторитета страны на международной арене под Вашим мудрым руководством.

За последние годы вследствие нашего политического диалога на высоком уровне, укрепляются основанные на многовековой истории узы дружбы и тесные связи между нашими народами, а стратегическое партнерство продолжает укрепляться во всех направлениях.

Безусловно, отношения в духе взаимного доверия и уважения, многопланового и практического сотрудничества будут и далее расширяться на пути общего благополучия наших стран и народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана — постоянного мира и процветания».

Minval.az