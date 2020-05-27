Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии, 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами слабый туман, будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 35-45%.

28 мая в районах преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Утром местами будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az