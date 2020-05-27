Названа дата начала месяца Мухаррам в Азербайджане в этом году.

Начало священного месяца Мухаррам знаменует собой наступление нового 1441 года по Хиджре у мусульман.

Представитель Управления мусульман Кавказа Вусал Джахангирли заявил, что первый день Мухаррама приходится на 21 августа 2020 года по григорианскому календарю. Его слова приводит 1News со ссылкой на интернет-сайт Lent.az.

День Ашура, который проводится в десятый день месяца Мухаррам, придется в этом году на 30 августа.

После завершения месяца Мухаррам начинается месяц Сафар, который завершится 17 октября.

Таким образом, с 18 октября можно будет проводить свадьбы и другие торжества.

Minval.az