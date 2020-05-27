Курильщики более склоны к тяжелой форме протекания коронавирусной инфекции, чем остальные. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что легкие курильщиков уже повреждены, и поэтому для них риск тяжелого течения болезни выше. Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.

Роспотребнадзор призывает всех граждан отказаться от курения и обезопасить себя и своих близких, так как вдыхание вторичного табачного дыма также негативно влияет на организм.

Minval.az