Один из организаторов Международного музыкального фестиваля «ЖАРА» в Баку, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал о судьбе проекта в нынешнем году. Соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.
EMIN обратил внимание, что организаторы не теряют надежды провести фестиваль в заявленном формате — с 29 июля по 2 августа на курорте Sea Breeze.
«Конечно, мы понимаем всю ответственность и обязательно предпримем все меры предосторожности и дополнительной безопасности для наших зрителей и всей команды», — заверил он.
По словам Эмина Агаларова, если возникнут форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, фестиваль будет перенесен на конец августа или даже на 2021 год, причем список выступающих артистов не изменится.
«Но пока мы продолжаем готовиться!» — подчеркнул он.
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Да! Мы все еще планируем организовать наш фестиваль «ЖАРА» @zharafest в том формате, в котором он был заявлен в Баку с 29 июля по 2 августа в @seabreezebaku : 5 тематических разных дней и весь список наших топовых артистов! ⚡️ 💥29 июля – гала-открытие, суперхиты, 💥30 июля – хиты 90-х и нулевых, творческий вечер Дмитрия Маликова @dmitriy_malikov, 💥31 июля – творческий вечер Игоря Николаева @igor_nikolaev_music и концерт «Emin & Friends», 💥1 августа – international day, 💥2 августа — сольные концерты HammAli & Navai @hammali_ @navaib и Егора Крида @egorkreed и выступление звезд поколения Z! ❗️Конечно, мы понимаем всю ответственность и обязательно предпримем все меры предосторожности и дополнительной безопасности для наших зрителей и всей команды. В случае возникновения независящих от нас форс-мажорных обстоятельств, связанных с невозможностью проведения фестиваля в заявленные даты в условиях пандемии, мы перенесем фестиваль на конец августа или даже на следующий год – с тем же списком суперпопулярных артистов.❗️ Но пока мы продолжаем готовиться! Следите за новостями. Билеты в продаже на сайте iticket.az ☀️🔥