Один из организаторов Международного музыкального фестиваля «ЖАРА» в Баку, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал о судьбе проекта в нынешнем году. Соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.

EMIN обратил внимание, что организаторы не теряют надежды провести фестиваль в заявленном формате — с 29 июля по 2 августа на курорте Sea Breeze.

«Конечно, мы понимаем всю ответственность и обязательно предпримем все меры предосторожности и дополнительной безопасности для наших зрителей и всей команды», — заверил он.

По словам Эмина Агаларова, если возникнут форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, фестиваль будет перенесен на конец августа или даже на 2021 год, причем список выступающих артистов не изменится.

«Но пока мы продолжаем готовиться!» — подчеркнул он.

Minval.az