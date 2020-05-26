В Азербайджане выявлено еще 132 случаев заражения коронавирусом, 78 человек вылечились, 1 человек скончался, сообщает Оперштаб при Кабмине.

Результаты тестов на коронавирус, взятые у гражданина (1948 г.р.), страдавшего церебральным атеросклерозом, гипоксической энцефалопатой и сахарным диабетом, оказались положительными, он скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 4403 факта заражения коронавирусной инфекцией.

2819 человек вылечились, 52 человек умерли, 1532 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 42 из них оценивается как тяжелое, 56 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az