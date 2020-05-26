Сегодня перед административным зданием Милли Меджлиса была предпринята попытка провести акцию.

Как сообщает Report, полиция предотвратила акцию «Свобода Карабаха».

В заявлении Report руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что сотрудники полиции убедили пытавшихся провести несанкционированную акцию лиц покинуть территорию.

По его словам, никто не задержан: «Распространенная в соцсетях информация о задержании нескольких человек не отражает действительности».

Minval.az