Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Благодаря совместным усилиям и взаимной поддержке, основанным на существующей в наших странах политической воле, могут быть предприняты большие шаги для благосостояния и интересов наших народов.

Надеюсь, что, победив коронавирус во всем мире и в наших странах, развивая двусторонние отношения и реализуя договоренности, мы и впредь продолжим наше сотрудничество в различных сферах в международном и региональном масштабе», -говорится в поздравительном письме.

Minval.az