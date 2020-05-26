В социальных сетях распространилась информация о повышении должностных окладов спикера Милли Меджлиса, первого заместителя и заместителей спикера, а также председателей парламентских комитетов и депутатов.

В распространенной таблице оклад спикера составляет 7 424 маната, первого заместителя — 6 680 манатов, заместителей — 6 308 манатов, председателей парламентских комитетов — 5 940 манатов, заместителей — 5 568 манатов, а рядовых депутатов — 5 196 манатов.

Заведующая отделом финансов Милли Меджлиса Рена Гурбанова прокомментировала Report информацию.

Она отметила, что распространенная в социальных сетях информация о повышении должностных окладов председателя Милли Меджлиса, его первого заместителя и заместителей, а также председателей парламентских комитетов и депутатов не соответствует действительности:

«В статье 21 закона «О статусе депутата Милли Меджлиса» отмечается, что спикер Милли Меджлиса получает ежемесячный должностной оклад в размере 2 475 манатов, его первый заместитель — 90% должностного оклада спикера, то есть 2 227,5 манатов , заместитель председателя Милли Меджлиса — 85% (2 103,75 манатов), председатели парламентских комитетов и комиссий — 80% должностного оклада спикера, то есть 1 980 манатов, заместитель председателя парламентской комиссии — 75% (1 856,25 манатов), депутат Милли Меджлиса — 70 процентов должностного оклада спикера (1 732,5 манатов).

Кроме того, председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели парламентских комиссий и их заместители, депутаты Милли Меджлиса получают освобождаемое от налогов ежемесячное денежное обеспечение в размере 50% должностного оклада за оплату расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий».

Minval.az