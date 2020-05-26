«В Шамахинском районе, как и по всей нашей стране, осуществляются профилактические мероприятия».

Об этом АПА сообщил заведующий сектором информационного обеспечения и аналитики Исполнительной власти Шамахинского района Тебриз Ганиев.

Он отметил, что одним из таких мероприятий является привлечение к тестам сотрудников предприятий и учреждений, а также исполнительной власти: «В результате этих тестов инфицирование коронавирусом было выявлено всего у одного из наших сотрудников. Этот человек помещен в одну из больниц в зоне особого карантина. Другие наши сотрудники продолжают работу в режиме социальной изоляции».

Т.Ганиев отметил, что глава ИВ Таир Мамедов тоже наравне с другими сотрудниками сдал тест на коронавирус и результаты его теста оказались отрицательными: «В целом результаты тестов сотрудников исполнительной власти, главы исполнительной власти – негативные, и мы еще раз сдадим тесты. Сейчас нерабочие дни. Но поскольку результаты тестов оказались негативными, мы продолжим работу».

Т.Ганиев также уточнил общую ситуацию в районе: «Ситуация в районе стабильная. В районе также регулярно проводятся тесты. До сегодняшнего дня у 5 жителей района была выявлена коронавирусная инфекция».

Отметим, заместитель главы Исполнительной власти Шамахинского района Эльхан Ибрагимов заразился коронавирусом (COVID-19). Эльхан Ибрагимов госпитализирован.

У членов его семьи взяты анализы.

Все, с кем больной тесно общался, в том числе глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов и сотрудники Исполнительной власти в настоящее время находятся на карантине в соответствии с правилами самоизоляции.

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