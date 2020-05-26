В связи с ДТП в Сумгайыте, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что по факту в Управлении полиции Сумгайыта возбуждено уголовное дело по статье УК 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек), назначены экспертизы, осуществляются необходимые следственные мероприятия.

Отметим, сегодня утром в результате столкновения легковых автомобилей Saipa и Opel в Сумгайыте погибли 4 военнослужащих и 1 гражданское лицо, 2 человека получили тяжелые травмы.

Minval.az