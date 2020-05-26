В Астаре женщина украла в гостях деньги и золотые украшения.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Обратившись в отделение полиции, житель Астары Т.Агаев заявил о краже из его дома 10 тыс. манатов и золотых изделий на 1 160 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Астаринского РУП была задержана подозреваемая в совершении кражи родственница потерпевшего, жительница поселка Арчиван Л.Алиева.

Украденные деньги и золотые украшения были конфискованы в качестве вещественного доказательства.

По факту ведется расследование.

Minval.az