Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия присвоила себе кириллицу. Данным мнением он поделился в блоге на портале Fakti.bg.

По его мнению, Россия игнорирует роль Болгарии в создании русской литературы и просвещении славян.

Он отметил, что факт о роли болгар в просвещении был не упомянут на приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры выставке у Российского культурно-информационного центра в Софии.

«Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием», — заключил Стамболиев.

Журналист также выразил мнение, что Россия скрывает роль Болгарии, предприняв попытку «присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой».

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