Сотрудники Исполнительной власти (ИВ) Шамахинского района работают в настоящее время в режиме онлайн, находясь на самоизоляции. Об этом сказал глава районной ИВ Тахир Мамедов.

По его словам, как и по всей стране, в Шамахе осуществляются меры по пресечению распространения коронавирусной инфекции.

«Во время проверки на коронавирус тест одного из наших сотрудников оказался положительным. В связи с этим другие сотрудники ИВ, в том числе и я, работают сейчас в режиме онлайн, так как находятся на самоизоляции», — сказал он AzTV.

Minval.az