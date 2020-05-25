25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шамахинский район.

Глава государства и первая леди посетили памятник, возведенный общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Шамаха, и возложили к нему цветы.

Президент и первая леди ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат баба.

Президент и первая леди также ознакомились с восстановительно-консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе.

Кроме того, они осмотрели транспортные средства и специальную технику, выделенные Шамахинскому району.

Ранее сообщалось, что глава Шамахинского района ушел на карантин после заражения сотрудника.

Minval.az