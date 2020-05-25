В Азербайджане выявлено еще 149 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились.

Как сообщили в Оперативном штабе, два пациента с коронавирусом (1955 г.р. и 1956 г.р.) умерли.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 4271 факт заражения коронавирусной инфекцией. 2741 человек вылечился, 51 скончался, 1479 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 61 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 273 411 тестов на коронавирус.

Minval.az