В Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером местами возможны дожди.

Ночью и утром местами будет туман, юго-западный ветер сменится на северо-западный.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 14-16, днем 21-26, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных районах интенсивные, град. Ночью и утром будет туман, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 26-31, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az