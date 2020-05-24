После отмены некоторых ограничительных мер во время специального карантинного режима в регионах Азербайджана обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

Как передает Report, за последние два дня в селе Сыгырлы Кюрдамирского района обнаружено 12 случаев заражения COVID-19, из них один случай — у младенца (1 год).

Анализы на коронавирус были взяты у жителей села. Им порекомендовали не выходить из дома, а также использовать медицинские маски и перчатки.

Отметим, что до сих пор в Кюрдамирском районе зафиксировано 54 случаев заражения COVID-19. 16 человек вылечились.

Minval.az