Ученые Центра физики климата в Южной Корее разгадали тайну вымирания неандертальцев с помощью суперкомпьютера. Ранее исследователи считали, что неандертальцы вымерли из-за резкого изменения климата и скрещивания с людьми современного типа, однако настоящая причина в другом, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Science Daily.

Неандертальцы вымерли из-за конкуренции с людьми современного типа.

Климатологи задействовали суперкомпьютер IBS Aleph, который помог им создать модель миграции неандертальцев и людей современного типа, их конкуренцию и скрещивание на фоне изменяющегося в то время климата.

Выяснилось, что вымирание могло произойти лишь в том случае, если Homo sapiens обладали значительным преимуществом в добыче пропитания. Например, они могли пользоваться эффективными методами охоты, иметь высокую устойчивость к патогенам или быть более плодовитыми.

Неандертальцы жили в Евразии в последние 300 тысяч лет. Они сумели приспособиться к нелегким условиям и климатическим изменениям, которые были еще более суровее, чем те, что произошли во время исчезновения древних людей.

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