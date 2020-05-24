В Азербайджане зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 101 человек излечились и выписаны домой.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

До настоящего времени в стране выявлено 4122 факта заражения COVID-19, из них 2607 человек излечились, 49 человек умерли, 1466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 47 из них тяжелое, состояние 58 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 270739 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az