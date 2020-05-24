В Азербайджане зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 101 человек излечились и выписаны домой.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
До настоящего времени в стране выявлено 4122 факта заражения COVID-19, из них 2607 человек излечились, 49 человек умерли, 1466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 47 из них тяжелое, состояние 58 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.
За прошедший период было проведено 270739 тестов на выявление новых случаев заражения.