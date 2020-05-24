В Мингячевире автомобиль марки «Opel» совершил аварию.

Как сообщает АПА, инцидент произошел недалеко от Завода резиновых технических изделий.

Жительница города Эльнара Абдуллаева раздавала сладости соседям и детям во дворе своего дома по случаю праздника Рамазан.

В это время женщина по имени Зульфия ханум, которую муж обучал вождению, находясь за рулем автомобиля марки «Opel», потеряла управление и автомобиль врезался в толпу, собравшуюся перед воротами дома.

В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе 10 детей.

Как говорится в сообщении TƏBİB, 9 из 13 госпитализированных пострадавших после оказания амбулаторной помощи отпустят домой.

В результате аварии двое детей получили черепно-мозговую травму, находятся в тяжелом состоянии, а состояние двух других детей оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.

Minval.az