В войсках Нахчыванского гарнизона завершились двусторонние командно-штабные учения.

Согласно плану учений, со штабами были уточнены боевые задачи на разных направлениях территории, а на макете местности было организовано взаимодействие между соединениями и частями.

На фоне единой тактической обстановки было проведено тактическое учение с боевой стрельбой с 12 мотострелковыми и механизированными ротами, 18 артиллерийскими и минометными батареями.

Подразделения выполнили тактические действия и боевые стрельбы, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На последнем этапе командно-штабных учений деятельность соединений и частей, а также реальность решений и расчетов были оценены в ходе учения с компьютерной поддержкой в Центре симуляции Нахчыванского гарнизона.

В конце учений в ходе анализа деятельности было отмечено, что управленческие навыки командиров и штабов по планированию боевых действий были усовершенствованы, поставленные цели достигнуты, даны соответствующие указания по устранению выявленных недостатков.





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