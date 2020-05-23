Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира с праздником Рамазан.

Поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Да услышит Всевышний все ваши молитвы, примет ваши посты и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, нашему миру – благополучие и светлые дни! «, — говорится в поздравлении Первого вице-президента.

Minval.az