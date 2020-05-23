Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о выделении Министерству сельского хозяйства средств в целях поддержки обеспечения семенами производителей сельхозпродукции.

С целью оказания единовременной помощи производителям сельхозпродукции в обеспечении их семенами для повторного посева кукурузных полей Министерству сельского хозяйства из Резервного фонда Азербайджанской республики выделено 5 млн. манатов.

Согласно постановлению, Минсельхозу поручено совместно с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и местными органами ИВ выявить пригодные для повторного посева кукурузы территории с учетом их почвенно-климатических особенностей и оросительных возможностей и принять меры по обеспечению орошения этих территорий, обеспечить единовременную выплату в размере 60 манатов за каждый гектар производителям сельхозпродукции, занимающимся повторным посевом кукурузы, для закупки семен кукурузы.

Минфину поручено обеспечить выделение указанной суммы.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Minval.az