Сильный ветер в Баку повалил дерево на автомобили на ул. Братьев Мардановых.
Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА)
БТА призывает водителей не парковаться под деревьями а также быть особо внимательными в условиях ветреной погоды.
Сильный ветер в Баку повалил дерево на автомобили на ул. Братьев Мардановых.
Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА)
БТА призывает водителей не парковаться под деревьями а также быть особо внимательными в условиях ветреной погоды.
Дата: 2020/05/23 20:30
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
61
Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии МЭПР на 19:00 23 мая, в Дашкясане, Загатале, Губе и Гусаре пошел
В 2010 году была сдана в эксплуатацию база азербайджанского футбольного клуба «Бакы», которая считалась одной из лучших
«В связи с продолжающийся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также закрытием границ стран, куда выполняются рейсы компаний
Большинство осужденных, зараженных коронавирусом (COVID-19), уже выздоровели и вышли из карантина, заявил министр юстиции Фикрет Мамедов на
В Азербайджане в период пандемии досрочно освободили 624 заключенных.
Обнародована фактическая погода, наблюдаемая сейчас в Азербайджане.
В этом убежден экс-глава спецслужб Армении Давид Шахназарян
Армянский национальный комитет Америки (ANCA) запустил кампанию очернения посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.
Нагорно-карабахское урегулирование — один из форматов, в котором диалог между Москвой и Вашингтоном продуктивен, заявил замминистра иностранных