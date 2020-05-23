Сильный ветер в Баку повалил дерево на автомобили на ул. Братьев Мардановых.

Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА)

БТА призывает водителей не парковаться под деревьями а также быть особо внимательными в условиях ветреной погоды.

Minval.az