«В связи с продолжающийся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также закрытием границ стран, куда выполняются рейсы компаний «Азербайджанские авиалинии» и «Buta Airways», срок бесплатного перебронивания продлен на авиабилеты с вылетами до 15 июня 2020 года включительно». говорится в информации на странице «AZAL» в Instagram.

«Также в качестве альтернативы пассажирам предлагается ваучеры, равносильные сумме авиабилета либо возврат денежных средств, который будет осуществлен в течение 60 дней после возобновления деятельности авиакомпании», — отмечается в информации.

Minval.az