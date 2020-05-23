Большинство осужденных, зараженных коронавирусом (COVID-19), уже выздоровели и вышли из карантина, заявил министр юстиции Фикрет Мамедов на оперативном совещании, проведенном в формате видеоконференции с участием руководства Пенитенциарной и Медицинской служб, начальников исправительных учреждений, а также других ответственных работников Министерства.

Министр отметил, что в настоящее время продолжаются все необходимые профилактические мероприятия, ситуация находится под контролем.

Ф.Мамедов отметил деятельность созданной министерством в этой сфере Специальной мониторинговой группы, в которую входят представители гражданского общества.

Министр отметил важность распоряжения президента от 10 февраля 2017 года «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания», коснулся проделанной в этой сфере работы.

Фикрет Мамедов подчеркнул, что согласно подписанному 6 апреля распоряжению о помиловании, были освобождены 176 осужденных старше 65 лет.

Minval.az