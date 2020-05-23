Нагорно-карабахское урегулирование — один из форматов, в котором диалог между Москвой и Вашингтоном продуктивен, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной современному состоянию и перспективам российско-американских отношений, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Говоря о состоянии российско-американских отношений, российский дипломат раскритиковал США за намерение выйти из Договора по открытому небу (ДОН), отметив, что нынешние перспективы отношений Москвы с Вашингтоном в целом не утешительны. В этой связи корреспондент EADaily попросил Сергея Рябкова прокомментировать «карабахский контекст» российско-американских отношений, поскольку обе страны, наряду с Францией, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«В этом диалоге позитива больше, чем каких-то источников для искрения. Работа в формате Минской группы ОБСЕ продолжается, мы ценим этот формат. Мы продолжаем настойчивую работу в русле, которое определяется коллективно, в интересах достижения прогресса», заявил Рябков.

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