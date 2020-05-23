В Азербайджане выявлено еще 127 случаев заражения коронавирусом, 107 человек вылечились, 3 человека скончались, сообщает Оперштаб при Кабмине.

Результаты анализов на коронавирус, взятые у граждан 1948 г.р., 1952 г.р., 1982 г.р. оказались положительными, они скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3982 факта заражения коронавирусной инфекцией. 2506 человек вылечились, 49 человек умерли, 1427 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az