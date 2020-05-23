Праздник Рамазан приходится на 24 мая, сообщили в субботу в Управлении мусульман Кавказа.

По решению правительства Азербайджана в связи с карантинным режимом в мечетях не будет совершаться праздничный намаз, сказали в Управлении, отметив, что фитру — обязательную милостыню в завершение поста, следует подавать в последний день месяца Рамазан до праздничной молитвы (примерно в 8-9 утра). Размер фитры, обычно, составляет 5-10 манатов на каждого члена семьи. Правильно, если фитра дается неимущим, а также нуждающимся семьям.

20 апреля в фетве Управления о начале месяца Рамазан было отмечено, что согласно требованиям особого карантинного режима принято решение временно приостановить посещение мечетей и святилищ.

Священный месяц Рамазан начался 25 апреля, праздник Рамазан приходится на 24 и 25 мая, а праздничный намаз совершается 24 мая.

Minval.az