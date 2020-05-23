Никаких причин для беспокойства в связи с выплатой стипендий нет, и они будут выданы всем студентам-стипендиатам.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что в прежние месяцы было обеспечены 100%-ные выплаты, что будет сделано государством и в последующие месяцы.

Байрамов добавил, что получение стипендий по следующему осеннему семестру 2020-2021 учебного года будет осуществляться по результатам летней сессии

«Здесь тоже полностью будут выплачены стипендии студентам, имеющим право на ее получение. Просто, учитывая нынешнюю особую ситуацию, возможность получения стипендий не будет касаться студентов, которые будут участвовать в экзамене в июне-июле. Если кто-то не будет участвовать в этих экзаменах, но примет участие в экзаменах в начале учебного года, то эти студенты, с условием сдачи экзаменов, получат стипендии. Неучастие в них в июне-июле не лишает студентов права получать стипендию».

Министр образования подчеркнул, что примерно 50% студентов в электронной системе минобразования получают стипендии.

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