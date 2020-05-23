По случаю праздника Рамазан ОАО «Аграрные закупки и снабжение», находящееся в подчинении Министерства сельского хозяйства, проводит в трех районах столицы ярмарки «Из села в город».

Как передает АПА, ярмарки проводятся 23-24 мая в Ясамальском районе на пересечении проспекта Гусейна Джавида с улицей Сейфаддина Даглы (около Space TV), в Бинагадинском районе по адресу улица Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра «Ингилаб»), в Наримановском районе около метро «Генджлик».

Ярмарки организованы с соблюдением требований особого карантинного режима. До открытия ярмарок территория была продезинфицирована, фермеры и покупатели прошли термоскрининг, фермерам были предоставлены защитные средства (медицинские маски, перчатки, спирт и т.д.).

Minval.az