«Вирус повлиял на все страны. Понятно, что он не исчезнет, нам придется жить с вирусом».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев завил в ходе видеоконференции с руководителями компании Signify.

Глава государства отметил, что меры предосторожности надолго вошли в нашу жизнь: «По этой причине мы нуждаемся в современных превентивных средствах, отвечающих самым сложным технологическим требованиям. Мы делаем все возможное для защиты наших граждан. С самого начала мы приняли очень важные превентивные меры, что позволило нам защитить наших граждан и найти путь для выхода из этой ситуации с минимальными потерями. Наши усилия были оценены и Всемирной организацией здравоохранения, которая назвала Азербайджан примером в борьбе с коронавирусом» (цитата по АПА).

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