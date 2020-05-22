Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 22 мая обсудили по телефону вопросы двустороннего взаимодействия по борьбе с коронавирусом, а также актуальную повестку сотрудничества в рамках СНГ.

«В развитие прошедшего 12 мая 2020 года в формате видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел государств — участников Содружества Независимых Государств стороны обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня СНГ», — говорится в сообщении МИД РФ.

«Состоялся также обмен мнениями о текущих задачах сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией в свете итогов 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — отметили в министерстве.

Minval.az