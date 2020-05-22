Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, со священным праздником Рамазан, передаю вам самые сердечные пожелания.

Месяц Рамазан, когда человечеству был ниспослан как путь истины Священный Коран, являющийся сокровищницей божественной мудрости, призывает людей к чистоте, единству и милосердию. В этот месяц верующие получают возможность выполнить свой моральный долг перед Всевышним, переживают радость победы духовно-нравственного совершенства над мирскими соблазнами.

В нынешнем году месяц Рамазан мы завершаем в сложных условиях, когда мир оказался лицом к лицу с большой опасностью. Сложившаяся ситуация диктует необходимость принятия безотлагательных мер для здоровья и благосостояния нашего населения. Успех борьбы с глобальной бедой, с которой мы столкнулись, во многом зависит от высокой ответственности и дисциплинированного поведения каждого члена общества. Священный Коран также всегда призывает к единству и равенству, социальной взаимопомощи и доброте. Уверен, что всегда отличавшийся такими благородными качествами наш народ, для которого национально-духовные ценности превыше всего, благодаря организованности и солидарности преодолеет и эту трудность.

Дорогие братья и сестры!

Наши верующие граждане, с честью преодолевшие испытания поста, провожают месяц Рамазан с чувством гордости и благодарности. Присоединяюсь к вашим молитвам, совершенным в эти священные и праздничные дни во имя благополучия и процветания нашей страны, еще раз отдаю дань памяти отважных сынов Родины, пожертвовавших жизнью во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Да примет Аллах ваш орудж и молитвы, желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья вашим семьям, благосостояния и достатка вашим домам.

С праздником Рамазан!»

Minval.az