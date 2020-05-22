«Вопрос введения строгих штрафов в отношении физических и юридических лиц, которые не соблюдают правила, находится на повестке. Решение об этом будет объявлено в ближайшие дни».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что такие штрафы могут применяться и в отношении граждан: «Разработано новое мобильное приложение. С помощью этого приложения наши граждане смогут получить информацию обо всех случаях заражения и районах, где уровень инфицирования высокий».

Minval.az